إغلاق «ديزني لاند» في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - (أ ف ب)

أعلنت مدينة ملاهي «ديزني لاند» في هونغ كونغ أنّها ستُغلق أبوابها بدءاً من الأحد وحتّى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو قرار اتُخذ غداة إعلان حال الطوارئ الصحّية القصوى بالمدينة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حذّر من أنّ الصين تُواجه «وضعاً خطراً»، عازياً ذلك إلى «تسارع» انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً، على الرّغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.

وقالت مدينة ملاهي «ديزني لاند» في بيان: «كإجراء احترازي، وتماشياً مع جهود الوقاية في كلّ أنحاء هونغ كونغ، فإنّنا نُغلق حديقة ديزني لاند في هونغ كونغ مؤقتاً من أجل صحّة زوّارنا وموظّفينا وسلامتهم».