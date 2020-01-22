"شركة طرود" ترفض نقل معجون الأسنان بطائرات بدون طيار

المصدر: دافوس (د ب أ)

رجح الرئيس التنفيذي لشركة «خدمة الطرود المتحدة» الأميركية للخدمات اللوجستية، والمعروفة باسم «يو.بي.إس»، ديفيد أبني، اليوم، أن يظل استخدام الطائرات بدون طيار محدوداً في مجال التوصيل.

وقال، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في بلدة دافوس السويسرية، :"لستُ واحداً من هؤلاء الذين يعتقدون أنه سيكون لدينا 100 ألف طائرة بدون طيار تحلق في أنحاء مدننا الكبرى، وتقوم بتوصيل معجون الأسنان وأشياء من هذا القبيل».

وأضاف: «أعتقد حقاً أنها ستكون متاحة في (الاستخدامات) الملحة التي تحتاج إلى تدخل سريع»، مشيراً على سبيل المثال إلى خطوط تجميع المصانع التي تحتاج إلى قطعة بعينها، وكذلك الشحنات الطبية.

وأوضح أن شركته، التي بدأت بالفعل في استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الإمدادات لقطاعات الرعاية الصحية في دول إفريقيا، يمكن أن تطبق هذه التكنولوجيا لتوصيل مستلزمات الرعاية الطبية للمنازل.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات «فيريزون» الأميركية، هانز فيستبيرج، إلى الحاجة لوضع معايير لمقدمي خدمات النقل والاتصالات، ووضع قاعدة مشتركة لتشغيل الطائرات بدون طيار.