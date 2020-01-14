تايلاند تتخذ خطوات تهم السائحين

المصدر: بانكوك (د ب أ)

قال نائب محافظ البنك المركزي التايلندي ماتيي سبابونجاز إن البنك مستعد لاتخاذ خطوات إضافية لوقف ارتفاع قيمة البات التايلاندي أمام العملات الأخرى.

وأضاف ماتيي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة بانكوك اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي والحكومة مازالا يشعران بالقلق من ارتفاع قيمة البات ويواصلان مناقشة الموضوع، مضيفا أن تدخل البنك في سوق الصرف ساعد في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد وحد من ارتفاع البات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي اتخذ خلال الشهور الأخيرة عدة خطوات للحد من ارتفاع البات بعد أن زادت قيمته أمام الدولار بنسبة 9% تقريبا خلال العام الماضي، لتصبح العملة التايلندية الأفضل أداء بين العملات الآسيوية.

يذكر أن ارتفاع قيمة العملة يحد من القدرة التنافسية للصادرات والسياحة وهو ما يعزز دعوة الحكومة التايلاندية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض قيمة العملة.

وقال متايي إن إدارة العملة ليست مهمة البنك المركزي بمفرده، مضيفا "البنك المركزي يشبه الباب الأخير في الدفاع عن البات... الباب الأول هو القطاع الخاص والباب الثاني هو الحكومة ونحن علينا أن نقدم المساعدة".

وأضاف أنه إذا تم ترك البنك المركزي لكي يتعامل بمفرده مع أزمة البات "فسيكون مضطرا لاستخدام دواء قوي لعلاجها... وقد لا يكون ذلك مفيدا جدا. ولكن إذا مدت كل الأطراف يد المساعدة فإننا قد نستخدم إجراءات أخف وتفيد الجميع".

من ناحيته قال خبير أسواق صرف الاقتصادات الصاعدة في ميزوهو بنك ماساكاتسو فوكايا لوكالة بلومبرج إن الارتفاع الحاد للبات في أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى التدخل في السوق للحد من هذا الارتفاع.