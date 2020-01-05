"سك العملة" المصرية تصدر بيانا بشأن العملات المعدنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مصلحة «الخزانة العامة و سك العملة » المصرية أن عام ٢٠١٩ لم يشهد أي اختناقات في العملات المعدنية المساعدة «الفكة».

ونجحت المصلحة في تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية كال محافظات ، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها من «الفكة» عبر حصص شهرية بمراعاة أوقات الذروة، ومواسم الأعياد والمدارس، وتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تيسيرًا على المواطنين بما أسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وحركة البيع والشراء.

أشارت المصلحة، في بيان، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية، إلى أنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة؛ من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة المترو وغيرها، بحصص إضافية تكفيها طوال إجازات الأعياد؛ تلافيًا لحدوث أي اختناقات.