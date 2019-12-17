صناعة السيارات الألمانية تسجل أدنى مستوياتها منذ 22 عاماً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت دراسة ألمانية حديثة أجراها معهد "سي أيه أر" التابع لجامعة "ديوسبورج-أسن"، عن انخفاض معدل انتاج السيارات في ألمانيا خلال عام 2019 إلى مستويات لم تسجل منذ 22 عاماً.

وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع "موتور 1" البريطاني، أن إجمالي انتاج السيارات في ألمانيا خلال عام 2019 قد اقتصر على 4.67 مليون سيارة، الأمر الذي دفع بتراجع نسب الإنتاج الألماني من السيارات في إجمالي الإنتاج العالمي إلى 5.9%.

وأشارت الدراسة إلى أن الركود في صناعة السيارات على مستوى العالم، جاء ضريبة إلى حالة الجدال الاقتصادي والتجاري الكبير الذي أثاره مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الصين.

وأضافت الدراسة إلى أن نسب انتاج السيارات لم تقتصر على ألمانيا فحسب، بل طالت كافة مناحي انتاج السيارات على الصعيد العالمي، بعد أن سجل عام 2019 انخفاضاً بنحو 4.1 مليون سيارة الذي شكل ما نسبته تراجعاً بواقع 5% عن العام الماضي، وليقتصر إجمالي انتاج السيارات عالمياً خلال العام الحالي على 78.8 مليون سيارة.