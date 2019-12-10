"مبادلة" تستثمر 100 مليار دولار بأمريكا وتتطلع للصين

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال وليد المهيري نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمار الثلاثاء إن الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي تستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن 40 بالمئة من محفظتها البالغة قيمتها 240 مليار دولار تقريبا.

وقال في مؤتمر سولت بأبوظبي: "ما يشي به ذلك هو أن معادلة المخاطرة والعائد من وجهة نظرنا ناجعة في الولايات المتحدة" مضيفا أن أغلب الاستثمارات مباشرة مع استثمار نسبة صغيرة بشكل غير مباشر من خلال صناديق.

وقال إن الجزء المتبقي من المحفظة مقسم بشكل شبه متساوي بين ثلاثة مناطق، وهي الإمارات وأوروبا وآسيا.

وقال المهيري إن مبادلة استثمرت بالصين ملياري دولار في 15 أو 16 قطاعا من صندوقها الإمارات الصين الذي يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار، وقد تزيد الاستثمارات في البر الرئيسي الصيني.

وقال "الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات.. إنها علاقة اقتصادية هامة بالنسبة لنا".

وقال المهيري إن مبادلة تريد المشاركة "بشكل أو طريقة أو صيغة" ما في نمو الصين، والتي قد تصبح أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أن التكنولوجيا هي محط تركيز من مبادلة.

تستثمر مبادلة 15 مليار دولار في صندوق رؤية1 التابع لسوفت بنك وأعلنت في الآونة الأخيرة عن خطط لاستثمار 250 مليون دولار من خلال صندوقين في شركات تكنولوجية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.