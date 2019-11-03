أرامكو السعودية تُعلن عن اكتتابها العام في السوق المالية

المصدر: الدمام - واس

أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم اليوم، عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول"، بحضور رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر.

وأعرب الرميان عن سعادته في حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية بطرح أسهمها في الاكتتاب العام لتصبح شركة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

وأشار الرميان أنه في انتهاء الاكتتاب العام فإن أرامكو السعودية ستصبح شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وبين أن أرامكو السعودية تتمتع بنظام حوكمة قوي وعلاقة مقننة مع الحكومة فإنها تتبنى معايير عالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية وحققت بذلك سجل مميز للمساهمين، فاليوم بفضل هذا الإدراج أصبحت الفرصة مواتية للمساهمين في جني ثمار أرامكو السعودية.

وأبان الرميان أن الشركة تعزز دورا محوريا في المملكة وفي الاقتصاد العالمي وتسهم في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، إضافة إلى أن أرامكو السعودية ظلت طوال السنوات تسهم في المحافظة في النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار للمملكة من خلال المساهمات الضريبية المستقرة والموثوق بها وخلق فرص العمل ودعم النمو المستمر في سلسلة التوريد المحلية ذات المستوى العالي.

وقال الرميان :" إن الطرح العام الأولي لأرامكو لسعودية يعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 والإسهام في خلق المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، مؤكداً أن إدراج الشركة في سوق المال السعودي " تداول " هو دليل على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية، مبيناً أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وأن أرامكو كشركة مدرجة ستصبح مصدر فخر واعتزاز كبير.

بدوره، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر إن أرامكو السعودية أنتجت خلال 3 أعوام ماضية 1 من 8 براميل للنفط على مستوى العالم، كما أنتجت الشركة في الستة أشهر الأولى من العام 2019 م إلى ما يصل إلى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يومي.

وأفاد أن الاحتياطات العائدة للشركة تقدر بنحو 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 ملياراً من سوائل الغاز الطبيعي، و185.7 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفي ظل ما تسهم فيه أعمال الشركة من أعمال التكرير من التكامل الاستراتيجي فإن جزءاً من تأمين الطلب على النفط الخام عن طريق البيع المباشر لشركات المصافي المحلية المملوكة للشركة بالكامل أو التابعة لها