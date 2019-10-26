مليارا جنيه إسترليني أرباح «هيثرو لندن» في 9 أشهر

المصدر: لندن ــ د.ب.أ

أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن تحقيق أرباح بلغت مليارين و300 ألف جنيه استرليني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ»، أمس، فقد بلغ عدد المسافرين عبر المطار 61 مليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

ومن المقرر أن يبدأ «هيثرو لندن» تشغيل مرافق بنية تحتية محايدة للكربون بداية من العام المقبل، إضافة إلى تطوير «عدد من الخيارات التي تتسم بالجرأة»، بهدف خفض الانبعاثات الناجمة عن حركة الطيران في المطار.

- عدد المسافرين عبر

المطار بلغ 61 مليوناً

خلال 9 أشهر.