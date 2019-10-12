«الطاقة الدولية»: أسواق النفط تتعافى سريعاً

المصدر: عواصم ــ رويترز

سجلت أسعار النفط أمس، ارتفاعاً نسبته 2%، في وقت ارتفعت فيه العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 2.3% إلى 60.46 دولاراً للبرميل. كما ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.1% إلى 54.69 دولاراً للبرميل، مرتفعة 92 سنتاً.

بدورها، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن أسواق النفط العالمية تعافت سريعاً من هجمات إرهابية على منشأتي نفط في السعودية، الشهر الماضي، حتى إنها تواجه فائضاً في الإمدادات في العام المقبل مع تباطؤ الطلب العالمي.

وذكرت الوكالة أن السعودية، التي تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، عزّزت الإنتاج مجدداً بوتيرة سريعة، بعد أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث.

وأضافت «الطاقة الدولية»، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، في تقرير شهري، أن «أسواق النفط في سبتمبر 2019 صمدت في مواجهة حالة نموذجية لتعطل واسع النطاق للإمدادات».

وتابعت: «الأسعار عاودت الانخفاض، إذ أصبح من الواضح أن الأضرار، لن تسبب تعطلاً يستمر لفترة طويلة للأسواق».

وقالت وكالة الطاقة إن ارتفاع نمو الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج سيسهم في خفض الطلب على نفط «أوبك» إلى 29 مليون برميل يومياً في العام المقبل، ما قد يحفز المنظمة على مواصلة تقييد الإمدادات في عام 2020.