اعلان أسعار جديدة للمنتجات البترولية في مصر خلال ساعات

المصدر: القاهرة - وكالات

قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية في مصر، إن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية تعقد اجتماعا فى تمام الساعة الثالثة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت الإمارات)، وستصدر قرارها فى السابعة مساء (التاسعة بتوقيت الإمارات).

وتابع عثمان فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": "اللجنة تدرس التكاليف الثابتة للمنتجات البترولية، والتى تتغير سنوياً خلال شهر سبتمبر من كل عام واعتماد المركز المالى فى 30 يونيو، وتمثل حوالى من 15 _20% من تكلفة المنتجات البترولية، أما باقى العناصر التى تمثل حوالى من 80 _85 % من التكلفة فهى مرتبطة بالاسعار العالمية ومتوسط سعر الصرف وبناءا عليه فإن اللجنة ترى انخفاض أو ارتفاع خام برنت، وكذلك نسبة انخفاض وارتفاع سعر الصرف خلال الثلاثة الأشهر الماضية منذ إصدار القرار وبناء عليه سيتم تثبيت أو زيادة أو انخفاض أسعار المنتجات البترولية بما لا يزيد عن 10 % انخفاضا أو ارتفاعا".