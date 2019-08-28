"اللولو" الإماراتية تنوي استثمار 500 مليون دولار في قطاع التجزئة بمصر

المصدر: أبوظبي - رويترز

قالت مجموعة اللولو الإماراتية لإدارة المتاجر الكبرى اليوم الأربعاء إنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في قطاع التجزئة بمصر.

وذكر يوسف علي رئيس مجلس إدارة المجموعة وعضوها المنتدب في بيان أن الشركة تخطط لبناء مراكز تسوق ومتاجر هايبرماركت وأسواق صغيرة، لتوفر ثمانية آلاف فرصة عمل مستدامة.

وأضاف البيان أن الاتفاق وقعته الشركة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصريتين.