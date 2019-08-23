الصين تكشف عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية

المصدر: بكين - رويترز



كشفت الصين اليوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.

وقالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة إن بكين ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة خمسة بالمئة على فول الصويا الأمريكي اعتبارا من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة عشرة بالمئة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتبارا من 15 ديسمبر. وهذا أحدث إجراء تجاري انتقامي تتخذه الصين في مواجهة الولايات المتحدة.

كما ستفرض الصين رسوما جمركية إضافية كبيرة بنسبة عشرة بالمئة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر وفقا لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.