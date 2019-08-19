"المرارة" تبعد رئيس المفوضية الأوروبية عن قمة مجموعة السبع

المصدر: بروكسل - رويترز

قالت متحدثة اليوم، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لن يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعقد في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة المرارة.

وذكرت المتحدثة ناتاشا بيرتو أن يونكر خضع لجراحة ناجحة في مطلع الأسبوع لكن الأطباء نصحوا بألا يسافر.

وتابعت بيرتو قائلة في إفادة صحفية يومية في بروكسل "يمكنني تأكيد أن الجراحة جرت على ما يرام وأن الرئيس يونكر لا يزال في المستشفى للتعافي".

ومضت قائلة "أوضح الأطباء أنه ينبغي ألا يسافر في هذا الوقت، ويمكننا أيضا تأكيد أنه لن يستطيع حضور اجتماع مجموعة السبع" مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن يونكر سيبحث مسائل خاصة بمجموعة السبع قبل القمة التي تعقد من السبت إلى الاثنين في بياريتز ويستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ومن المقرر أن يتنحى يونكر، وهو رئيس وزراء سابق للوكسمبورج، يوم 31 أكتوبر تشرين الأول من رئاسة المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا.

وتقترح المفوضية التابعة للاتحاد الأوروبي قوانين للتكتل وتراقب اقتصادات جميع الدول الأعضاء وتتفاوض على صفقات تجارية في شتى أنحاء العالم.