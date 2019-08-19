هذه هي أبرز 10 مطارات عربية في السعة المقعدية للرحلات الدولية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لمؤسسة "أو إيه جي"، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي حل في المركز الأول عالمياً وعربياً من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، إذ وصل إجمالي حجم السعة المقعدية في المطار الإماراتي إلى 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً، في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019.

ووفقاً لمؤسسة "أو إيه جي"، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، سجلت مطارات الدولة "دبي"، و"أبوظبي"، و"الشارقة"، في الإجمال 74 مليوناً و502 ألف و390 مقعداً مجدولاً خلال العام الجاري.

واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

تعرف إلى أبرز 10 مطارات عربية في السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة:

المطار – السعة المقعدية بالمليون

دبي 54.1

جدة 15.2

أبوظبي 13.5

القاهرة 11.4

الكويت 11

مسقط 9.9

الرياض 8.3

الشارقة 6.8

البحرين 6.7

الدار البيضاء 6.5