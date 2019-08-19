رئيس بورصة مصر: نتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام

المصدر: القاهرة - رويترز

قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد اليوم، إنه يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.

جاءت تصريحات فريد ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر صحافي عُقد اليوم بمقر البورصة بالقاهرة. ولم يذكر أي تفاصيل عن اسم الشركة أو حجم الطرح.

كان آخر طرح لشركة خاصة بالبورصة المصرية جرى الشهر الحالي هو لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، والتي قفز سهمها بنحو 35 % في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في الثامن من أغسطس.

وجمعت "فوري" من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه (97 مليون دولار) حصيلة بيع 36 % من أسهمها في البورصة.