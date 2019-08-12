لاستئجار طائرة خاصة .. هذه هي التكاليف لكل ساعة طيران

المصدر: أزاد عيشو – دبي

امتلاك طائرة خاصة عملية مكلفة للغاية، فإلى جانب الشراء هناك تكاليف كبيرة تدفع للطاقم والوقود فضلاً عن إجراء الصيانة الدورية إضافة إلى الرسوم التي تدفع بانتظام، والطريقة الأسهل لاختبار السفر على متن هذه الطائرات، استئجار طائرة خاصة والتي تحتسب تكاليفها عادة بالساعة الواحدة، ويعتمد المبلغ على بعض العوامل الهامة، مثل طول الرحلة ونوعية الطائرة وعدد الركاب وغيرها، إلا أن حجم الطائرة يبقى العامل الأبرز.

ووفقاً لبيانات الشركات المتخصصة بتأجير الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، فإن تكلفة استئجار طائرة خاصة صغيرة الحجم تصل إلى نحو 14 ألف درهم إماراتي في الساعة الواحدة، وترتفع إلى نحو 20 ألف درهم كل ساعة للطائرات متوسطة الحجم التي تتسع لنحو 10 ركاب.

أما بالنسبة للطائرات الكبيرة والمخصصة لرجال الأعمال فإن الأسعار تراوح بين 60 و85 ألف درهم للساعة الواحدة، وتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه الطائرات بين 16 إلى 50 راكباً.

ووفقاً لنشرة المعلومات المتخصصة بحجوزات الطيران الخاص، فقد تصل كلفة استئجار طائرة خاصة لرحلة جوية بين دبي ولندن إلى نحو 300 ألف درهم بالنسبة للطائرات صغيرة الحجم، وترتفع إلى أكثر من 550 ألف درهم للطائرات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة للركاب والشحن.