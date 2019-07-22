شركة صينية تخطط لإزاحة "ستاربكس" عن موقعها

المصدر: بكين - رويترز

تعتزم شركة لوكين كوفي المنافس الصيني لستاربكس فتح مقاه في الشرق الأوسط والهند في أول تحرك لها في الخارج.

وتعمل لوكين على خطة توسع كبرى لإزاحة ستاربكس عن موقعها كأكبر سلسلة مقاه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتسعى لافتتاح 2500 متجر في الصين هذا العام.

وقالت لوكين، التي جمعت 561 مليون دولار في مايو الماضي من طرح عام أولي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع مجموعة أمريكانا الكويتية لتدشين أنشطة في الشرق الأوسط الكبير والهند دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مؤسس لوكين كوفي ورئيسها التنفيذي جيني تشيان تشيا في بيان "هذا التعاون يمثل أول خطوة للوكين لطرح منتجاتها الرائدة من الصين للعالم".

وصرح كسرى كابور الرئيس التنفيذي لأمريكانا التي تشغل 1800 مطعم و29 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في الشرق الأوسط أن منطقتي الشرق الأوسط الكبير والهند يتيحان إمكانات واعدة للتوسع.