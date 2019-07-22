الذهب يرتفع بدعم من "توترات الشرق الأوسط"

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 % عند 1427.88 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولاراً في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5 %.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % عند 1428.30 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية اليوم، مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1517.62 دولار