النفط يرتفع 2% وسط مخاوف من اضطراب في الامدادات

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم، على خلفية مخاوف من أن يؤدي احتجاز إيران لناقلة بريطانية الأسبوع الماضي إلى اضطراب في الإمدادات في منطقة الخليج.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.41 دولار أو 2.26 % إلى 63.88 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 2.3 % إلى 56.76 دولاراً للبرميل.

وكان الخام الأميركي تراجع أكثر من سبعة % وانخفض برنت أكثر من ستة % الأسبوع الماضي.

ومما حد من المكاسب، أنباء عن أن حقل الشرارة النفطي الليبي، وهو أكبر حقل نفطي بالبلاد، استأنف الإنتاج بنصف طاقته اليوم، بعد توقفه منذ يوم الجمعة، مما تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يومياً.