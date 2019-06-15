الذهب يتجاوز 1350 دولاراً مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

المصدر: عواصم ــ رويترز

قفز الذهب ما يزيد على 1% أمس، ليتجاوز المستوى الرئيس البالغ 1350 دولاراً، للمرة الأولى منذ أبريل 2018، في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين والولايات المتحدة، وكذلك المخاوف السياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.01% إلى 1355.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولاراً في وقت سابق من جلسة تداول أمس.

وارتفع المعدن النفيس 1.1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ليواصل الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع الرابع على التوالي.

كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.5 دولاراً للأوقية.

وعزّزت القراءات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، ما دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل للانخفاض أول من أمس، قبيل اجتماع المركزي الأميركي المقرر الأسبوع المقبل.

أمّا بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد ارتفعت الفضة 1% إلى 15.04 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوياتها في أسبوع. وازداد البلاتين 0.7% إلى 813.08 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1450.85 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 29 أبريل 2019 عند 1453.30 دولاراً.

وارتفع المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات 7% منذ بداية الأسبوع الماضي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2018.