حمامة تتجاوز السرعة القانونية في ألمانيا.. والغرامة 28 دولاراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصدت أجهزة الرادار حمامة تجاوزت السرعة القانونية في شارع سكني بمدينة Bocholt في غرب ألمانيا.

وافاد موقع "دويتشه فيليه" الالماني، بأن الحمامة حلقت بسرعة 45 كم في الساعة (28 ميلًا في الساعة) في منطقة تسمح بمرور المركبات بسرعة 30 كم فقط.

ونشرت السلطات في البلدة، الكائنة على مسافة قصيرة من الحدود الهولندية، الصورة التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وفي الظروف العادية؛ تكون عقوبة تجاوز السرعة في تلك المنطقة وفي حدود السرعة ذاتها 25 يورو ( 28 دولارا أميركيا).

ووقع هذا الحدث الغريب في شهر فبراير الماضي، لكن الأمر استغرق بعض الوقت لتقييم الصور التي أظهرت الحمامة وهي في مسار تصادمي مع المركبات والمشاة.