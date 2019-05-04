«موديز» تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت عند «‭AA2‬»

المصدر: الكويت - رويترز

أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للكويت عند (‭AA2‬)، وتبقي على نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف الائتماني يدعمه افتراض بأن ثروة ضخمة على نحو استثنائي للكويت تعزز قوة المالية العامة والجدارة الائتمانية.

وأشارت إلى أن انكشاف المالية العامة للكويت في المستقبل المنظور على انخفاض أسعار النفط سيبقى مرتفعاً جداً، لافتة إلى أن الكويت تواجه في الأجل الطويل زيادة كبيرة ومستدامة في الطلب على الوظائف من الشباب مع نمو سكاني سريع.

وأكدت الوكالة على أن إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة يعكس توقعات بأن قوة كبيرة جداً للمالية العامة سيجري الحفاظ عليها إلى حد كبير وسط تقلبات أسعار النفط والضغوط السكانية في الأجل الطويل.