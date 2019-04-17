مدرب النجم الساحلي: لا أعرف الهلال

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال مدرب فريق النجم الساحلي التونسي، الفرنسي روجيه لومير بأنه لا يعرف منافسه فريق الهلال السعودي الذي سيواجه مساء الغد في نهائي كأس زايد للأندية العربية للأبطال لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحافي اليوم "الأربعاء": "من الصعب معرفة كل التفاصيل عن منافسنا لأنه ببساطة لا يلعب معنا في نفس الدوري أو المسابقات الخارجي، أنا لا اعرف الكثير عنهم ولكن اعرف المهاجم بافيتيمبي غوميز الذي يلعب في صفوفهم".

وحول كيفية مواجهة فريق لا يعرفه، قال المدرب الفرنسي: "سعيت خلال الفترة الماضية على رصد كل صغيرة وكبيرة عن منافسنا واستعنت في ذلك بمباراتيهم في الدور نصف النهائي التي جمعتهم بمواطنهم الأهلي السعودي".

واعترف روجيه لومير بصعوبة مهمة فريقه في اللقاء وقال: "المباراة لن تكون سهلة لأنها هامة لكلال الجانبين والحصول على لقب هذه المنافسة بكل تأكيد سيكون أمر سعيداً".

ورفض المدرب الفرنسي التقليل من قيمة فريقه مقارنة بالهلال السعودي الذي تحتشد صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المهاريين والاسماء الرنانة.

وقال روجيه لومير: "نحن لم نصل للمباراة النهائية عن طريق الصدفة وبأداء ضعيف، لدينا فريق محترم استطاع أن يفوز على أسماء كبيرة، ما يمكنني قوله هو أن مباراة اليوم هي تحدي لجميع اللاعبين".