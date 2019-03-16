الدولار يتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي في 3 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

هبط الدولار مقابل عملات منافسة، أمس، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، الذي سيسلط خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2% إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأميركية للتراجع 0.7% في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وظل الين الياباني مستقراً عند مستوى قوي، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير. وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.3217 دولار، وهو مستوى يقل عن الأعلى في تسعة أشهر، والبالغ 1.3380 دولار، لكنه مرتفع 1.8% على أساس أسبوعي.