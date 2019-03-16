أسهم أوروبا ترتفع بفعل التفاؤل بشأن التجارة والانفصال البريطاني

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، متخطية أعلى مستوى في خمسة أشهر، الذي سجلته في اليوم السابق وسط إشارات إيجابية بشأن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن صوت نواب في بريطانيا على تأجيل خروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون فوضوياً.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1% مخترقاً أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر الماضي، الذي حققه أول من أمس، ومتجهاً إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر. وصعدت جميع البورصات، لكن المؤشر «فايننشال تايمز 100 البريطاني» تفوق في أدائه مع ارتفاعه بدعم من أسهم النفط والتعدين ذات الثقل، بفعل ارتفاع أسعار المعادن والخام، فيما ارتفع المؤشر «داكس الألماني» 0.1%.