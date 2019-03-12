الاتحاد الأوروبي والهند تحظران طائرة "737 ماكس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بدءاً من مساء اليوم.

وانضمت إلى قائمة الدول التي حظرت استخدام هذه الطائرة، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها "تويتر".

وكانت دول أوروبية عدة منها النرويج وبلجيكا وهولندا وإيطاليا اغلقت مجالاتها الجوية أمام الطائرات المدنية من طراز بوينغ ماكس 8 (بوينغ 737) كإجراء احترازي بعد الكارثة الجوية الأثيوبية الأخيرة في وقت سابق.

وايضاً انضمت الهند إلى قائمة الدول التي حظرت استخدام هذه الطائرة، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها "تويتر".

بالموازاة مع ذلك، أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق كل الرحلات على متن نوعين من طائرة بوينغ 737، وهما 737 ماكس 8 و737 ماكس 9، في كل الاتحاد الأوروبي.

وهناك 371 طائرة بوينج 737 ماكس في الخدمة على مستوى العالم.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز "بوينغ 737" ماكس الأحد الماضي أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي وأسفرت الحادثة عن مقتل 149 راكبا وثمانية من أفراد طاقمها.

وفي أكتوبر تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة ليون أير الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.