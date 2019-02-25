مسافر صيني يلقي عملة معدنية في محرك الطائرة لـ "جلب الحظ"

المصدر: آزاد عيشو - دبي

ألقى مسافر على متن رحلة طيران مجدولة قطعة نقود معدنية في محرك الطائرة وهي من طراز إيرباص A320neo لاعتقاده بأن ذلك قد يجلب له "الحظ".

وقالت شركة "خطوط لاكي"، الجوية الصينية إن المسافر واسمه "لو" ، اعترف بإلقاء النقود المعدنية بغرض "جلب الحظ"، وذلك عندما استجوب موظفو الشركة الركاب بعد العثور على قطعتين من عملة اليوان على الأرض بالقرب من المحرك الأيسر للطائرة.

وذكرت الشركة أنه تم إلغاء الرحلة التي كانت متجهة من مدينة أنكينج إلى كونمينغ في الصين وتقل 162 راكبا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة؛ موصخة أنها أجرت فحصا كاملا للمحرك.

وأضافت الشركة في بيان؛ أن الحادثة تسببت في خسائر اقتصادية بلغت نحو 21 ألف دولار أميركي؛ مشيرة إنها ستقاضي الراكب، على النحو المنصوص عليه في القانون.

وتم تسجيل حوادث مماثلة في الصين خلال السنوات الماضية.