انكماش الفائض التجاري لمنطقة «اليورو» في 2018

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن الفائض التجاري لمنطقة «اليورو» في السلع مع بقية دول العالم، انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.

وأكد «يوروستات»، أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة، بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) في عام 2018، انخفاضاً من 234.9 ملياراً في 2017.

وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنة مع عام 2017.

وفي ديسمبر الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً بقيمة 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 ملياراً في ديسمبر 2017.