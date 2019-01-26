ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف إغلاق طويل للحكومة الأميركية

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس، وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأميركية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضاً مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.8 دولاراً للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل الآن يومه الـ34.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.5 دولاراً للأوقية أمس. وكان المعدن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.5 دولاراً للأوقية الأسبوع الماضي بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب. وتماسكت الفضة عند 15.32 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلاً 802 دولار للأوقية.