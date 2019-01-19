أسهم «تليكوم إيطاليا» إلى أدنى مستوى في عامين بسبب تراجع الأرباح

المصدر: روما - د.ب.أ

تراجعت أسهم شركة «تليكوم إيطاليا» للاتصالات، إلى أدنى معدل لها خلال عامين، بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ أعمالها داخل الأسواق الإيطالية، وتنبأت بأن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تراجع أرباحها خلال عام 2019.

وذكرت الشركة، أن النتائج المبدئية لحجم الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، خلال عام 2018 أظهرت تراجعاً بدلاً من المكاسب المتوقعة.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 9.2%، وهو أدنى تراجع له خلال يوم واحد منذ يوليو عام 2016. كما انخفض سعر السهم خلال التعاملات بنسبة 8.9%، إلى 48 يورو في الساعة الـ9:45، في بورصة ميلانو. وتأتي هذه النتائج بعد دخول شركة «إيلياد إس.إيه» الفرنسية للاتصالات إلى الأسواق الإيطالية، العام الماضي، ما أدى إلى منافسة سعرية قاسية مع «تليكوم» إيطاليا. وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، بأن الأسواق الإيطالية تقع في بؤرة اهتمام شركة «تليكوم إيطاليا»، حيث حققت الشركة أكثر من 80% من أرباحها في الأسواق الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.