الصين توسّع نطاق الفحص البيئي للشركات المملوكة لحكومتها المركزية

المصدر: بكين ــ رويترز

قال مسؤول كبير في وزارة البيئة الصينية، أمس، إن الصين ستوسع نطاق إجراءات التفتيش البيئي لتشمل المزيد من الشركات المملوكة للحكومة المركزية في عام 2019، في إطار توسيع حملة لمكافحة التلوث مدتها خمسة أعوام.

وقال رئيس الفريق المركزي للفحص التابع لوزارة البيئة، ليو تشانغ قن، إن عمليات التفتيش ستغطي مجموعة من القطاعات التي تعمل بمستويات طاقة وملوثات مرتفعة، ومنها مصافي النفط، ومصانع فحم الكوك، وإنتاج الكيماويات. وسيتحرى المفتشون مدى التزام الإدارات الحكومية بتطبيق إجراءات مكافحة التلوث بالكامل. وقالت الوزارة إنها ستطبق إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة التلوث، بعد اجتماع لكبار المسؤولين، خلص إلى وجود ضغوط هبوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.