أفضل 7 وجهات سياحية خلال موسم الأعياد

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حدد موقع «سكاي سكنر» المتخصص في الحجوزات السياحية مجموعة من أبرز الوجهات السياحية خلال موسم الأعياد في ديسمبر، هي:

فيينا

يقسم نهر الدانوب الأزرق العاصمة النمساوية فيينا، إلى شطرين، وتضم العديد من الأبنية التاريخية والمعالم العمرانية، كما توفر الكثير من الأكشاك التقليدية التي تركز على الفنون والحرف اليدوية.

براغ

تكتسب مدينة براغ التشيكية صفة سحرية خلال موسم الأعياد في ديسمبر، خصوصاً ساحة البلدة القديمة، حيث تعلق شجرة عيد الميلاد المليئة بالأضواء.

بروكسل

يعد سوق عيد الميلاد في مدينة بروكسل أكبر سوق في بلجيكا، إذ يوجد أكثر من 200 محل تبيع جميع أنواع الهدايا التذكارية. وينصح بمتابعة المشهد الليلي في «غراند بالس» مع عرض الأضواء والموسيقى.

أمستردام

تتزين المنشآت والقنوات والشوارع في مدينة أمستردام الهولندية خلال مهرجان الضوء السنوي، فهي وجهة غنية بالثقافة والتراث. وتستضيف العاصمة الهولندية عدداً من الأنشطة والفعاليات الترفيهية ومتاحف الفنون.

نورمبرغ

تضم مدينة نورمبرغ البافارية واحدة من الأسواق المفضلة في ألمانيا، إذ تمتلئ الصفوف المنتظمة من الأكشاك المغطاة بمظلات مخططة بالأحمر والأبيض، بالسلع التقليدية، والهدايا.

مانشستر

تضم مدينة مانشستر أحد الأسواق الأكثر شعبية المخصصة لأعياد الميلاد في أوروبا، وتوفر مزيجاً من الهدايا والحرف اليدوية والمواد الغذائية، أما الحدث الرئيس فسيكون في ساحة ألبرت، حيث تتزين قاعة المدينة الفيكتورية الكبيرة لهذه المناسبة.

ستراسبورغ

ستراسبورغ أهم وجهات السياحة في فرنسا وتشكل مركزاً معمارياً وهندسياً بارزاً، وهي مشهورة بعماراتها الجميلة والمواقع السياحية المنتشرة فيها، وتحتضن هذه المدينة العديد من الأنشطة.