النفط يسجل أدنى مستوى في 2018 بفعل بوادر «تخمة» في المعروض

المصدر: سنغافورة ــ رويترز

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عام 2018، أمس، خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.

وجاء الهبوط على الرغم من التوقعات في الأسواق بأن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ستبدأ في كبح الإنتاج، بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر المقبل.

وهوت العقود الأجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 عند 61.52 دولاراً للبرميل، قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولاراً للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 2.5% إلى 53.29 دولاراً للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وبشكل عام، ازداد المعروض من الخام في الأسواق العالمية العام الجاري. وضخ أكبر ثلاثة منتجين وهم الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

وقال بنك الاستثمار الحكومي الأميركي، أمس، إن «السوق متخمة في الوقت الحالي، وتمر بوقت صعب في ما يتعلق بإيجاد أرضية لـ(السعر)».

وهبطت أسعار النفط بنحو 30% من مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل أكتوبر 2018، حيث بدأ الإنتاج العالمي يتجاوز الاستهلاك في الربع الأخير من العام الجاري في نهاية لفترة نقص في المعروض بدأت في الربع الأول من عام 2017.

- أسعار النفط هبطت بنحو 30% من مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل أكتوبر 2018.