الذهب يتحرك في نطاق ضيق.. ويتجه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي

المصدر: بنغالورو ــ رويترز

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، أمس، وسط حذر من جانب المستثمرين قبيل قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد الأسبوع المقبل، إذ من المنتظر أن يناقش قادة الولايات المتحدة والصين النزاع التجاري بين البلدين.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع الدولار على نحو جعل الذهب المقوم به أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1224.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بنحو 0.2% خلال الأسبوع.

وتراجع الذهب 0.3% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1224.70 دولاراً للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ناشيونال أستراليا بنك»، جون شارما: «سيكون هناك تركيز قوي على قمة مجموعة الـ20 المقبلة، لقياس مستوى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وستكون أي زيادة (في التوترات) من مصلحة الذهب».

ويتجه مؤشر الدولار إلى التراجع بعدما بلغ أعلى مستوى في 16 شهراً في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أثار احتمال حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي شكوكاً بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3% إلى 14.3 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2% إلى 842.4 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1146 دولاراً للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو 2018، بانخفاض بنحو 3% إلى الآن.