انطلاق أطول رحلة طيران في العالم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلقت الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم، أطول رحلة طيران في العالم بدون توقف؛ ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة 18 ساعة و45 دقيقة وتربط بين مطاري سنغافورة ونيوارك ليبرتي الدولي في نيويورك لتقطع مسافة 16 ألفا و700 كيلومتر.

وتشغل الناقلة هذه الرحلة باستخدام طائرة إيرباص A350-900ULR ذات المدى التشغيلي الطويل، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً حيث تغادر الرحلات سنغافورة أيام الاثنين والخميس والسبت وفق جدول رحلاتها.

وأجرت هذه الطائرة القادرة على التحليق لمسافة تقرب من 18 ألف كيلومتر، و20 ساعة طيران، أول رحلة تجارية لها في نهاية ابريل.

وتعد A350 XWB من أحدث فئة الطائرات عريضة البدن التي تنتجها الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات، وتستطيع طائرات المدى التشغيلي الطويل منها أن تحلق أكثر من 20 ساعة طيران من دون توقف.

معلومات عن الطائرة

نوع المحرك: Rolls-Royce Trent XWB-84

عدد المقاعد: 253

طول الجناح: 64.8 م

سرعة الانطلاق 0.85 ماخ