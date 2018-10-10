تشغيل خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام بين السعودية والبحرين بطول 112 كم

المصدر: الظهران- وام

أعلنت كلٌّ من أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو" اليوم، نجاح تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام /AB-4/، في إطار مرحلة جديدة من إستراتيجية أنابيب أرامكو – البحرين لنقل النفط الخام، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان خط الأنابيب الجديد يمكنه نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، مبيناً أن قُطر خط الأنابيب /AB-4/ يبلغ ثلاثين بوصة بطول 112 كيلو مترًا، ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق وينتهي في مصفاة بابكو بالبحرين، فيما يتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي: جزء برّي سعودي بطول 42 كيلو مترًا، وآخر بحريني بطول 28 كيلو متر، بالإضافة إلى جزء بحري /تحت الماء/ بطول 42 كيلو مترًا.