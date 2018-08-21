«تصيد الصفقات» ومحادثات أميركا والصين يدعمان ارتفاع الذهب

المصدر: بنجالورو ــ رويترز

ارتفع الذهب، أمس، في الوقت الذي وجد فيه المستثمرون المعدن الأصفر جذاباً، بعد أن انخفضت الأسعار لأدنى مستوى في 19 شهراً الأسبوع الماضي، بينما يضغط ارتفاع الدولار على السوق قبيل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب 2.2% الأسبوع الماضي، متراجعاً للأسبوع السادس على التوالي، ومسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1186.33 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولاراً يوم الخميس الماضي. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1191.6 دولاراً للأوقية.

وفي الآونة الأخيرة، فقد الذهب بريقه كملاذ آمن في ظل أزمة الليرة التركية والنزاعات التجارية، وآثر المستثمرون الدولار الأميركي. وانخفض المعدن الأصفر ما يزيد على 13% من أعلى مستوى له في أبريل الماضي، بفعل زيادة أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.

لكن تقدم الدولار تباطأ قبيل محادثات تجارية أقل مستوى بين مسؤولين صينيين وأميركيين في واشنطن.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.2% أمس، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأسبوع الماضي، وسجل أكبر خسائره في نحو شهر يوم الجمعة الماضية.