عقارات دبي تجذب كبار المستثمرين واتجاهات لشراء طوابق بالكامل

اتخذ الاستثمار في عقارات دبي منحنى جديداً، بدخول كبار المستثمرين إلى القطاع للاستفادة من حالة الزخم الموجودة في القطاع ولتحقيق عوائد رأسمالية سريعة وقوية مقارنة بأدوات استثمارية أخرى موجودة بالسوق، بحسب ما جاء على لسان، وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:، والتي أعلنت شركته، عن نجاحها في بيع طابق كامل من مشروع "ريف 1000" بمجمع دبي لاند السكني في وقت قياسي بقيمة 25 مليون درهم.



وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، : "نجحنا من جديد في بيع دور سكني كامل في أحد المشاريع السكنية المميزة في دبي وهو في مشروع (ريف 1000) الذي تطوره شركة ريف للتطوير العقاري في مجمع دبي لاند السكني".

ويضم مشرع "ريـف 1000" استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتي نوم، ويعكس هذا المشروع الابتكار والفخامة والتناسق مع الطبيعة من خلال تصميمه الفريد وعناصره المعمارية المدروسة.



ويتميز المشروع بتقنية "الحدائق المغمورة المكيفة"، الأولى من نوعها عالميًا، والتي توفر بيئة محكمة التحكم في المناخ مستوحاة من العالم الطبيعي، مما يساعد على خلق بيئة مثالية للاسترخاء والتفاعل الاجتماعي على مدار العام.