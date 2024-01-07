«دراجون أويل» توقع مذكرة تفاهم مع «نفط تركمانستان» لتوسعة الاستثمارات

وقّعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «تركمانبيت» (نفط تركمانستان). وتضمنت المذكرة توسعة استثمارات شركة «دراجون أويل» في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد، الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة ضمن «الرقعة 19».

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ«دراجون أويل»، علي راشد الجروان، ورئيس مصلحة الدولة في «تركمان نفط»، أغاجانوف جوفانش.

حضر توقيع المذكرة كل من رئيس مجلس الشيوخ «أبوالأمة» في جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، رشيد ميريدوف، ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، أمانوف باتير أمانجليديفيتش، ومستشار رئيس تركمانستان لقضايا النفط والغاز، بيجليف أشيرجولي، وحضر من الجانب الإماراتي كل من رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل»، سعيد محمد الطاير، وسفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، أحمد الحاي الهاملي.

وعلى هامش التوقيع، التقى قربان قولي بيردي محمدوف بسعيد محمد الطاير، وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر، واستكشاف إمكانات النهوض بقطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز في تركمانستان، بالنظر إلى الخبرة الواسعة والإنجازات الملحوظة لشركة دراجون أويل في هذه المجالات.

وتوجه قربان قولي بالشكر إلى شركة «دراجون أويل» على دعمها للقطاع الصحي التركماني بالمعدات الصحية والأدوية، خصوصاً خلال فترة «كوفيد-19»، حيث قدمت الشركة نحو 19 سيارة إسعاف، وثلاث عيادات مزوّدة بكل المعدات الطبية الخاصة بمعالجة مرضى «كوفيد-19»، إضافة إلى ما وفرته الشركة من عيادات متكاملة في حقولها النفطية لخدمة العاملين بها.

وقال سعيد محمد الطاير إن «توقيع مذكرة التفاهم مع تركمانستان يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى حكومة تركمانستان، التي يعود تاريخ وجودها في هذا البلد إلى أكثر من 20 سنة مضت».

وأضاف أن «الشركة تتجه إلى توسيع الاستثمار في ثلاثة حقول نفطية، بهدف رفع وزيادة الإنتاج في المستقبل القريب، فتركمانستان دولة نفطية مهمة جداً، وتتوافر بها قدرات كبيرة من النفط والغاز، ونحن نسعى إلى تعزيز وجودنا هناك من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستنعكس بالإيجاب على الطرفين، من ناحية تعزيز مداخيل الدولة من الإيرادات وخلق وظائف عمل جديدة، خصوصاً أن الشركة تحصي أكثر من 2000 موظف في تركمانستان وحدها».

وأوضح الطاير أن «المذكرة ستمكن الشركة من نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة في قطاع النفط، مع القيام بالاستثمار الفني والمالي لتنمية الحقول المشمولة بالمذكرة».

وقال: «إن (الرقعة 19) التي تتضمن الحقول الثلاثة الجديدة، قريبة من حقل (تشيلكن) التي نشغل فيها الامتياز، حيث أجرينا المسح الزلزالي، وبلغت كلفته 35 مليون دولار، وبينت نتائج التحليل الذي قمنا به، أن (الرقعة 19) واعدة»، مضيفاً: «الخطط التوسعية لنا في تركمانستان تقع في منطقة قريبة من حقل (تشيلكن)، وهي منطقة واعدة ونعرفها جيداً». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، بعد توقيع اتفاقية حسن النوايا، تتضمن حفر بئرين إلى ثلاث آبار، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تطوير الإنتاج عند استكشاف النفط.

اتفاقية تقاسم الإنتاج

تتعاون شركة «دراجون أويل»، في مجال النفط والغاز، مع تركمانستان على أساس «اتفاقية تقاسم الإنتاج» منذ عام 2000. وينصب تركيزها الأساسي على استخراج الموارد الهيدروكربونية في بحر قزوين، في منطقة «تشيلكن» التعاقدية.