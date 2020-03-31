ريم الهاشمي: الإمارات ملتقى العالم وأرض التواصل.. «وعدناكم وسنوفي»

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «الإمارات ملتقى العالم وأرض التواصل، حيث الأحلام تصبح حقيقة».

وأضافت الهاشمي في رسالة مصورة نشرها الحساب الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، على موقع التدوين «تويتر»: «قد لا تزالون تذكرون تلك اللحظة عندما فازت دولتنا باستضافة الـ(إكسبو) العالمي لعام 2020.. منذ ذلك اليوم، وعبر مسيرة مليئة باللحظات السعيدة والتحديات، وأنتم تشاركوننا في كل خطوة وكل لحظة منها: المهندس الذي أضفى إلى موقعنا الحياة، الطالب الذي آمن برسالتنا وجسّد محتواها المتطوع الذي تقدم دون تردد ليشارك في رحلتنا».

وتابعت الهاشمي: «تواصلتم مع أفراد ومجتمعات ودول من شتى أنحاء العالم.. تؤمنون بمسيرتنا وتشاركون حكايتنا.. وبينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم ير العالم مثيلاً لها، محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان، لذلك، لا بد لمسيرتنا من أن تتخذ منعطفاً مختلفاً، علينا تغيير تاريخ افتتاح (إكسبو 2020 دبي)».

واختتمت قائلةً: «أما الآن، فلنقف مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم، دعونا نتواصل ونتقارب أكثر، ونعمل معاً لنكون اليوم أقوى من أي وقت مضى، فعندما نتواصل ونعمل معاً، ونكون كلنا واحد، فإن ما يمكن تحقيقه معاً لا حدود له، وعدناكم وسنوفي، (تواصل العقول وصنع المستقبل)».