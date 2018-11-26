محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 625 سجينا بمناسبة اليوم الوطني

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي بالعفو عن 625 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن أمر سموه يأتي تعبيرا عن القيم السامية التي ترمز لها هذه المناسبة الوطنية الغالية والتي يحتفل فيها أبناء الإمارات بذكرى تأسيس دولتهم التي قامت على أساس راسخ من احترام القانون والالتزام بأحكامه وكذلك على فكر التسامح والعفو في إطار يعين على إفشاء أسباب المودة والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالأمر فرصة لمراجعة أنفسهم ومعاودة ممارسة حياتهم كأفراد صالحين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم شريطة صلاح النية وصدق العزيمة على عدم الانزلاق مجددا إلى أي مخالفات قد تخرج بهم عن إطار القانون أو تدفعهم للإخلال بأي من أحكامه.

وأوضح سعادته أن النيابة العامة بدأت على الفور تنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي من خلال التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وذلك لإتمام إطلاق سراح المفرج عنهم في أقرب وقت ممكن.