طقس الغد صحو غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:46، والمد الثاني عند الساعة 04:25، والجزرالأول عند الساعة 21:14، والجزر الثاني عند الساعة 08:15.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21، والمد الثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 85 30

دبي 30 20 80 30

الشارقة 30 18 85 30

عجمان 30 20 80 35

أم القيوين 29 20 80 35

رأس الخيمة 28 19 70 30

الفجيرة 28 20 80 40

العـين 28 18 65 35

ليوا 29 17 85 35

الرويس 28 18 90 45

السلع 29 17 90 50

دلـمـا 28 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 28 23 85 30

أبو موسى 28 23 80 30