ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف راشد الطنيجي

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد محمد الطنيجي، والد الشهيد سيف راشد الطنيجي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية البستان في الشارقة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.