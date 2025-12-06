منصور بن محمد يحضر أفراح بن غديّر والكتبي

حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر، وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر، على كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر على كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر على كريمة سالم راشد بن غديّر ، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر على كريمة صابر سعيد صابر الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.