منصور بن زايد يشهد بطولة العالم للخيل العربية في الدوحة

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، بطولة العالم للخيل العربية - أبطال جولة الجياد 2025 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بحضور عدد من الشيوخ وكبار ملاك الخيل العربية ومحبي الخيل.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمستوى تنظيم البطولة والمشاركة الدولية المتميزة فيها ما يجسد التطور الكبير لدولة قطر الشقيقة في المجال الرياضي، متمنياً لها مزيداً في التطور والنماء في مختلف المجالات.

يذكر أن البطولة شارك فيها 70 جوادا من 10 دول وهي التي تأهلت عبر جولات دولية أقيمت في الخليج وأوروبا والأمريكتين، وتبلغ قيمة الجوائز 4 ملايين و900 ألف يورو، ما يعكس حجم البطولة ومكانتها الدولية. وتمثل محطة فارقة في مسيرة بطولة جولة الجياد العربية، إذ تجمع النخبة المتوّجة بالمراكز الأولى في المحطات الدولية، وسط منافسة تحمل قيمة ثقافية وتاريخية عميقة ترتبط بالخيل العربية.

رافق سموه خلال الزيارة كل من الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

وقد وصل سمو الشيخ منصور بن زايد الدوحة وكان في استقباله بمطار الدوحة الدولي سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر.