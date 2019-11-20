رواد قطاع الضيافة يبحثون أبرز القضايا في مؤتمر بدبي

المصدر: دبي- وام



تستضيف دبي في 4 ديسمبر المقبل أعمال مؤتمر تنمية الإيرادات 2019 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي تحت مظلة الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI).

ويناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها كيفية وضع أفضل الاستراتيجيات الشاملة والتي تضمن تحقيق الإيرادات في قطاع الضيافة وسيجتمع الخبراء والمعنيون وكبار المسؤولين في هذا القطاع في سبيل بحث أبرز التوجهات التي تؤثر على المنطقة واستراتيجيات الإيرادات التي تعتمدها الفنادق في الوقت الحالي من مختلف الجهات والتي تشمل الإيرادات والتوزيع والمبيعات والتسويق.

وأوضحت منى فرج مدير الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة إنه رغم مواجهة الشركات العديد من الصعوبات فإن هذا القطاع يواصل توسعه وتطوره على نحو متسارع بما يسمح بالتغلب على هذه الصعوبات واجتيازها حيث يعد قطاع الضيافة واحدا من أهم القطاعات وأسرعها نموا وتطورا في الشرق الأوسط ولكنه يواجه عددا من التحديات الأساسية.