3.8 ملايين نزيل فندقي في أبوظبي خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أنّ المنشآت الفندقية في الإمارة استقبلت ما يزيد على 1.3 مليون نزيل خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة نمو 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النزلاء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر إلى حوالي 3.8 ملايين نزيل، بزيادة 2.9% عن الفترة نفسها من 2018.

وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث إلى 1.1 مليار درهم، ومستويات الاشغال بنسبة 4% إلى 69%، ومتوسط فترة الإقامة بنسبة 5.6% بواقع 2.5 ليال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى الزيادة المطردة في عدد الزوار من الأسواق السياحية الرئيسية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. حيث ازداد عدد النزلاء من الهند بنسبة 8.1%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 5.3%، ومن عمان بنسبة 18.6%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعرض التقرير الصادر عن الدائرة أيضاً تحليلاً للأداء الفندقي في المناطق السياحية في الإمارة، والذي أظهر أداءً قوياً للمنشآت الفندقية في جزيرة السعديات ومنطقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". كما سجلت فنادق ومنتجعات جزيرة السعديات نمواً مذهلاً بنسبة 71.3% في عدد نزلائها خلال الربع الثالث ليصل إلى 43,976 نزيلاً في الفترة من يوليو ولغاية سبتمبر، بينما ارتفع متوسط فترة الإقامة بنسبة 13.4٪ إلى 3.5 ليال، وإجمالي الإيرادات بنسبة 48.7٪، بينما ارتبعت مستويات الإشغال بنسبة 20.5٪.