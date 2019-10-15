6 ملايين مسافر نقلتهم طيران الإمارات إلى روسيا منذ بدء رحلاتها

المصدر: دبي - وام

نقلت طيران الإمارات 4.9 ملايين مسافر على خط دبي- موسكو منذ إطلاق خدمتها إلى العاصمة الروسية في يوليو 2003 كما نقلت 1.1 مليون مسافر على خط دبي- سان بطرسبرغ من نوفمبر 2011 وحتى أغسطس 2019 ما يعكس تنامي الحركة الجوية بين الإمارات وروسيا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وأفادت طيران الإمارات بأنها تشغل حاليا 21 رحلة أسبوعيا إلى روسيا منها رحلتان يوميا إلى موسكو ورحلة واحدة يوميا إلى سان بطرسبرغ.

وأضافت أن روسيا تعد من الأسواق الاستراتيجية لشبكة عملياتها حول العالم كونها ضمن أسرع أسواق السفر نموا في العالم وذلك في ظل الروابط القوية التي تجمع الإمارات وروسيا والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المستقبلي في المجالات كافة.

وأوضحت أنها تسعى إلى المحافظة على معدل الإشغال القوى الذي تشهده رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ حاليا كما أنها مستمرة في مراقبة السوق عن كثب من حيث الأداء والمتطلبات ما يظهر الفرص المتاحة للتوسع في هذه الوجهة الواعدة خلال الفترة المقبلة.

وتستخدم طيران الإمارات طائرات "البوينغ 777-300ER" منذ عام 2013، و "الإيرباص A380" منذ عام 2016 على خط دبي وموسكو حاليا، وطائرات "البوينغ 777-300ER" منذ عام 2015 على خط سان بطرسبرغ.

وتوفر طيران الإمارات إلى روسيا طاقة شحن تصل إلى 385 طناً أسبوعياً في كل اتجاه على رحلات الركاب ما يساهم في تعزيز التجارة بين روسيا ودولة الإمارات وشركاء روسيا التجاريين في مختلف الدول التي تصل إليها طيران الإمارات.

وقالت الناقلة إنها وقعت اتفاقية للمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية السيبيرية S7 والتي تمكن ركاب طيران الإمارات من متابعة سفرهم بسهولة عبر موسكو إلى العديد من الوجهات في روسيا، كما تتيح الاتفاقية أيضاً خطاً مباشراً يحمل رمز طيران الإمارات بين موسكو وبطرسبرغ يوفر للزوار أكبر مدينتين روسيتين بتذكرة واحدة.