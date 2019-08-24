"ريكسوس باب البحر" يطلق باقة "أطل فترة الإقامة وادفع أقل"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم



أعلن منتجع ريكسوس باب البحر، الملاذ الأمثل للاستجمام والإجازات العائلية الفاخرة، أنه من خلال باقة "أطل فترة الإقامة وادفع أقل" يمكن للضيوف اختبار تجربة الإقامة المتميزة بأسعار مناسبة، لا سيما بفضل موقع المنتجع المميز على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، ومرافقه المتنوعة التي تناسب كافة أفراد العائلة، بالإضافة إلى مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي.

وضمن هذه الباقة الحصرية يمكن للضيف اختيار أحد أجنحة ريكسوس باب البحر ذات الإطلالة الشاطئية والاستمتاع بطيف واسع من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة أفراد العائلة، ككرة الشاطئ واليوغا والتجديف والتمارين الرياضية المائية. كما يوفر المنتجع طيف واسع من التجارب الذوقية المميزة ضمن خمسة عشر مطعمًا من مطاعمه التي تتنوع ما بين العالمية والشرقية والمتوسطية والآسيوية المناسبة لكافة الأذواق.

أما الضيوف الراغبين بإمضاء أوقات هادئة ومريحة واستعادة نشاطهم وحيوية أجسادهم وبشرتهم فما عليهم سوا التوجه نحو نادي "أنجانا سبا" الصحي الذي يعد ملاذًا للصحة والنقاء والسلام الداخلي. حيث يقدم هذا السبا العثماني العديد من الخدمات المترفة والتي تتضمن الحمام التركي المنعش وجلسات التدليك المخصصة وجلسات العناية ببشرة الوجه وغيرها الكثير.