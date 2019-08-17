"ريكسوس باب البحر" يطلق "باقة اليوم الواحد"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم



أطلق منتجع ريكسوس باب البحر، باقة اليوم الواحد الشاملة لجميع الخدمات لهذا الصيف، موفرًا لضيوفه ملاذا مميزا يلبي احتياجات كافة أفراد العائلة، حيث تتضمن الباقة إدخال مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي.

ودعا المنتجع ضيوفه لاختبار يوم كامل من المرح العائلي على الشاطئ الخاص وعند برك السباحة، بما في ذلك البركة الخاصة بالأطفال والبركة المخصصة للكبار، مع كمية لامحدودة من المأكولات والمشروبات الخاصة بالفندق والاستمتاع بيوم زاخر بالمتعة والراحة.

كما يتوفر طيف واسع من الأنشطة المناسبة للأطفال الصغار والمراهقين، بالإضافة إلى "أنجانا سبا" الوجهة الأمثل للاسترخاء والاستجمام، والمطاعم المتنوعة التي تتضمن مطعم "سفن هايتس" العالمي، ومطعم "توستس ان برغر". ويمتلك ريكسوس باب البحر كل ما يلزم لإرضاء العائلات والمجموعات من كافة الفئات العمرية ومنحهم التجربة الشاطئية الأجمل.